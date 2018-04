Alle Teams, Tabellen, Begegnungen und Spielorte auf einen Blick

Hier finden Sie den kompletten Spielplan zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Unter "Spielplan" sind alle Spiele bis hin zum Finale chronologisch nach Spieltagen sortiert. Unter "Gruppen" finden Sie die Tabellen sowie alle Spiele der jeweiligen Gruppe. Deutschland befindet sich gemeinsam mit Mexiko, Schweden und Südkorea in Gruppe F. Jeweils der Gruppensieger und der Gruppenzweite qualifizieren sich für das Achtelfinale und somit für die K.O.-Phase der WM. Das jeweilige Sender-Logo zeigt an, ob ARD oder ZDF das Spiel live übertragen.