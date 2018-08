"Lionel Musa" will Lionel Messi ärgern

Nigeria: Gernot Rohr und seine Nigerianer haben ihr Endspiel. Um zum vierten Mal in der Geschichte das WM-Achtelfinale zu erreichen, reicht vielleicht sogar schon ein Remis. Die Super Eagles trauen sich aber auch einen Sieg zu. Kapitän John Obi Mikel will sich trotz Handbruchs durchbeißen; Doppeltorschütze Ahmed Musa, schon als "Lionel Musa" tituliert, möchte auch gegen Lionel Messi treffen.



Argentinien: Sie müssen gewinnen, sie haben alles zu verlieren. Die Mannschaft und Lionel Messi stehen unter maximalem Druck. Angebliche interne Schwierigkeiten sollen ausgeblendet werden. Der umstrittene Coach Jorge Sampaoli wird abermals die Startelf wesentlich verändern. Ins Tor rückt aller Voraussicht nach in einem der wichtigsten Spiele für Argentinien seit längerer Zeit ein Debütant.