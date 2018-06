Am 25.6. um 20 Uhr erfolgt am 3. Spieltag der Gruppe B der Anstoß des Spiels Iran gegen Portugal. Das ZDF überträgt diese Partie der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2018 live aus der Mordowia-Arena in Saransk. Neben dem klassischen TV-Livestream können Sie zwischen drei weiteren Extra-Livestreams wählen: Der „Taktik-Blick“ zeigt die Verschiebungen auf dem Spielfeld unmittelbar - fast wie im Stadion. Die „Coach-Cam“ begleitet beide Trainer 90 Minuten lang parallel in einem Bild und die „Spider-Cam“ lässt Sie während der Partie über den Platz fliegen und liefert beeindruckende Perspektiven. Wenn Sie im Spiel eine Szene oder den Anpfiff verpasst haben, können Sie im Livestream bis zu 30 Minuten zurückspulen. Bereits während des Spiels finden Sie die Highlights in MyView und können die gewünschte Perspektive selbst wählen. Nach Abpfiff des Spiels können Sie sich eine Zusammenfassung, Interviews sowie die Analyse ansehen. Mit dem „Spielfilm“ behalten Sie den Überblick über alle wichtigen Szenen des Spiels und gelangen von dort per Klick auf die Szene, direkt zum MyView-Video. Außerdem erhalten Sie hier alle Infos zur Aufstellung, haben immer die aktuelle Tabelle sowie alle relevanten Statistiken zum Spiel im Blick und können das Spiel im Liveticker verfolgen. Über den Reiter „Spielinfo“ erhalten sie Informationen zum Schiedsrichter und zum Spielort.