England und Schweiz - Günstlinge des Turnierbaums?

Die Cafeteros haben noch nie ein Länderspiel gegen England gewonnen - bisher gab's zwei Unentschieden und drei Niederlagen bei 3:10 Toren. Alles dreht sich im Team von Trainer José Pekerman um die Frage, ob Superstar James Rodríguez (Bluterguss in der Wade) spielen kann. Vor vier Jahren in Brasilien hatte der heutige Bayern-Profi beim 2:0 im Achtelfinale gegen Uruguay beide Tore erzielt. Angeschlagen sind neben Rodríguez auch Miguel Borja und Abel Aguilar. England will den ersten Sieg in einem K.o.-Spiel seit 2006 - und träumt sogar schon von mehr. Fraglich bleibt, ob das Durchwechseln gegen Belgien den Rhythmus zerstört hat. Doch sogar Stürmer Harry Kane, der unbedingt Torschützenkönig werden will, hat die Pause akzeptiert. In ihrer Euphorie fürchten die Engländer nicht einmal ein Elfmeterschießen.