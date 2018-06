Sport | FIFA WM 2018 - Livestream des Gruppenspiels Argentinien - Island ab 15:00 Uhr mit Audiodeskription

Am 16.6. um 15 Uhr erfolgt am 1. Spieltag der Gruppe D der Anstoß des Spiels Argentinien gegen Island. Das ZDF überträgt diese Partie der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2018 live aus dem Spartak-Stadion in Moskau mit Audiodeskription.