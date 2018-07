Sport | FIFA WM 2018 - Livestream des Achtelfinalspiels Belgien - Japan ab 20:00 Uhr mit Audiodeskription

Am 2.7. um 20 Uhr erfolgt der Anstoß des Achtelfinals der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2018 zwischen Belgien und Japan. Das ZDF überträgt die Partie live aus der Rostow-Arena in Rostow am Don mit Audiodeskription.