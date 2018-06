Sport | FIFA WM 2018 - Livestream des Gruppenspiels Frankreich - Peru ab 17:00 Uhr mit Audiodeskription

Am 21.6. um 17 Uhr erfolgt am 2. Spieltag der Gruppe C der Anstoß des Spiels Frankreich gegen Peru. Das ZDF überträgt diese Partie der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2018 live aus der Jekaterinburg-Arena in Jekaterinburg mit Audiodeskription.