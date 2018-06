Harmonie und Ausgewogenheit

„In einigen Bereichen müssen wir noch intensiv arbeiten, denn in Klagenfurt ist einiges nicht so gelaufen wie gedacht.“ Gerade der Abfall in Sachen Dynamik und körperliche Präsenz, sagte Löw, sei vorhersehbar gewesen. Sein Versprechen: „Wir werden noch einen Schritt nach vorne machen.“ Bereits noch in Südtirol auf Rasenplätzen, in denen dem Augenschein nach kein Halm krumm wächst.