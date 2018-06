MyView zur Fußball-WM 2018

Wählen Sie Ihre eigene Perspektive!

Hier in der Rubrik „MyView“ haben Sie Zugriff auf alle Highlights oder strittige Szenen der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Es wird jede wichtige Aktion aus verschiedenen Kamera-Blickwinkeln als Abrufvideo angeboten – und dies schon während des laufenden Spiels. Außerdem ist es möglich, nach Spielen, Aktionen, Teams und Spielern zu filtern und so seine ganz eigene Clip-Auswahl zusammenzustellen und die WM-Videos aus bis zu 24 Perspektiven zu genießen.