Russland mit Kantersieg zum Auftakt

Der erste Länderspiel-Erfolg nach 240 Tagen und der höchste Sieg in einem WM-Eröffnungsspiel seit Italiens 7:1 gegen die USA vor 84 Jahren lässt das Team von Trainer Stanislaw Tschertschessow auf den erstmaligen Einzug einer russischen Mannschaft ins WM-Achtelfinale hoffen - und machte auch den russischen Präsidenten in der Ehrenloge richtig glücklich. Juri Gasinski (12. Minute), Denis Tscheryschew (43./90.+1), Artjom Dsjuba (71.) und Alexander Golowin (90.+4) besiegelten vor 78.011 Zuschauern und Millionen Fans an den Bildschirmen im Duell der zwei in der Weltrangliste am schlechtesten notierten WM-Teilnehmer den so sehnlich erhofften Auftaktsieg der Sbornaja. In der Ehrenloge goutierte Kremlchef Putin den Erfolg mit einem Lächeln, nachdem er die WM mit einer Rede eröffnet und von einem «Feiertag des Weltsports» gesprochen hatte.



Rossija, Rossija! Lautstark hallten die Russland-Rufe der erwartungsfrohen, aber auch sorgenvollen Fans durch das riesige Luschniki-Stadion. Der Druck auf Stürmerstar Fjodor Smolow und seine Kollegen war förmlich greifbar. Nur keine Pleite zum Auftakt. Die erste Erlösung folgte schnell. Alexander Golowin flankte auf Gasinski. Der Blondschopf köpfte zur Führung ein.