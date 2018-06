Sané bleibt nur ein großes Versprechen

Während Sané vor zwei Jahren noch etwas überraschend für die EM in Frankreich nominiert worden war, aber für den Confed-Cup im vorigen Frühsommer wegen einer kleineren Nasenoperation absagte, ist ein anderes DFB-Sorgenkind in Russland dabei: Ilkay Gündogan. Wie Sané versteht es auch sein ManCity-Teamkollege nicht, die teils überragenden Leistungen im Verein auch im DFB-Trikot abzurufen. Schon gegen Brasilien und zuletzt auch gegen Österreich präsentierte sich der gebürtige Gelsenkirchener und frühere Dortmunder Borusse in erschreckend schwacher Form. Gündogans Spiel war erneut von teils unerklärlichen Ballverlusten geprägt, was seine Chancen auf einen Startplatz im ersten deutschen Turnierspiel am übernächsten Sonntag (17. Juni, 17 Uhr) gegen Mexiko gegenüber Konkurrent und Weltmeister Sami Khedira auf ein Minimum reduziert haben dürfte.