Löw hat kürzlich erzählt, warum 2018 alles anders ist – und auch bei ihm vielleicht das eine oder andere Sorgenfältchen dazu gekommen ist. „Der Druck ist generell immer groß, wenn Deutschland zu einem Turnier fährt. Weil, alle wollen ja irgendwie in Deutschland, dass man ins Halbfinale, Finale kommt, möglichst den Titel mit nach Hause bringt. Aber ein Unterschied zu 2014 ist schon gegeben. In Brasilien sind wir so ein bisschen mitgelaufen mit einigen anderen. Wir konnten uns in das Turnier so langsam ein bisschen reinspielen.“