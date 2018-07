90 Fazit:

Belgien schmeißt die Brasiliener mit einem 2:1-Viertelfinalsieg aus dem Turnier und steht erstmals seit 32 Jahren in der Vorschlussrunde einer Weltmeisterschaft. Nachdem die Roten Teufel durch Fernandinhos Eigentor (13.) und De Bruynes perfekten Spannschuss (31.) einen 2:0-Vorsprung in die Kabine genommen hatten, mussten sie im zweiten Durchgang eine ganz brenzlige erste Viertelstunde überstehen: Die Seleção übte in ihrer stärksten Phase großen Druck auf die belgische Defensive aus und war dem Anschlustreffer sehr nahe. Diese Periode überstand das Martínez-Team jedoch ohne Gegentor und könnte sich in der Folge auch wieder häufiger befreien. Zittern mussten die Roten Teufel in der Schlussphase aber doch noch, denn der eingewechselte Renato Augusto verlängerte eine grandiose Coutinho-Flanke aus elf Metern in die flache rechte Ecke. Dies setzte einen Sturmlauf der Seleção in Gang, der gleich vier Topchancen einbrachte: Roberto Firmino (79.), Renato Augusto (81.), Coutinho (84.) und Neymar (90. +4.) brachten es jedoch nicht fertig, das Leder aus besten Position in den belgischen Kasten zu befördern. Das Tite-Team muss sich vom großen Traum des sechsten WM-Titelgewinns verabschieden, da es heute nicht ansatzweise so effizient war wie die Roten Teufel, die mit diesem Triumph für ein rein europäisches Halbfinale sorgen und weiterhin die Chance haben, ihre Goldene Generation zu krönen. Während die Belgier am Dienstag um 20 Uhr in St. Petersburg gegen Frankreich um den Endspieleinzug kämpfen, verabschiedet sich die Auswahl Brasiliens mit der heutigen Niederlage in die Sommerpause und meldet sich am 7. September mit einem Testspiel in den USA zurück. Einen schönen Abend noch!

90 Bei der folgenden Ecke rennt Keeper Alisson mit nach vorne. Nach der Ausführung kommt es an der Fünferkante allerdings zu einem Offensivfoul. Das dürfte es gewesen sein!

90 Courtois' Fingerspitzen bringen Belgien nahe an das Halbfinale! Neymar zirkelt nach einem Querpass vom rechten Flügel aus zentralen 17 Metern in Richtung des rechten Winkels. Dort wäre das Spielgerät auch eingeschlagen, hätte der belgische Keeper dies nicht mit einer echten Glanztat verhindert.

90 Zwei Minuten Nachschlag haben die Roten Teufel bereits überstanden.

90 Der Video-Assistent wirft einen Blick auf einen Luftkampf zwischen Neymar und Meunier innerhalb des Strafraums, bei dem der Belgier zweifellos mit der linken Hand gearbeitet hat. Die Entscheidung gegen einen Strafstoß ist jedoch vertretbar, so dass nicht nachträglich auf den Punkt gezeigt wird.

300 gegentorlose Sekunden trennen die Belgier von ihrem zweiten WM-Halbfinale nach 1986.

90 Gelbe Karte für Fágner (Brasilien)

Fágner räumt Hazard im Mittelkreis regelwidrig ab, da dieser ohne Foul fast nicht zu stoppen ist.

89 Die Seleção hat sich schon zwei zwingende Gelegenheiten zum 2:2 erarbeitet - kann sie noch eine dritte folgen lassen?

88 Etwas überraschend nimmt Martínez mit Lukaku den Offensivmann herunter, der die Bälle vorne am besten festmachen kann. Der United-Akteur wird durch den Mittelfeldspieler Tielemans ersetzt.

87 Einwechslung bei Belgien -> Youri Tielemans

87 Auswechslung bei Belgien -> Romelu Lukaku

85 Gelbe Karte für Fernandinho (Brasilien)

Fernandinho steigt Hazard in die Knochen. Für dieses rücksichtslose Einsteigen bekommt er eine Gelbe Karte aufgebrummt.

84 Coutinho verzieht aus zwölf Metern! Nachdem er Neymar auf die linke Strafraumseite geschickt wird, bekommt der England-Legionär die Kugel per Querpass zurück. Er will mit dem rechten Innenrist einschieben, hat aber nicht die nötige Spannung im Fuß und bringt den Ball nicht einmal in die Nähe des Kastens.

84 Chadli, der den ersten Treffer mit seiner Ecke eingeleitet hat, verlässt sichtbar angeschlagen den Rasen. Mit Vermaelen stärkt Martínez seine Defensive, die in den letzten Minuten große Probleme bekommen hat und nur noch selten geordnet war.

83 Einwechslung bei Belgien -> Thomas Vermaelen

83 Auswechslung bei Belgien -> Nacer Chadli

81 Renato Augusto vergibt aus bester Lage! Der Ex-Leverkusener wird unweit der zentralen Strafraumkante von Coutinho bedient und kann aus 17 Metern völlig freistehend abschließen. Mit dem rechten Innenrist verfehlt er die linke Torstange um Zentimeter.

80 Am Montagabend in Rostov waren es die Belgier, die einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg umwandeln konnten. Brasilien hat zwar erst ein Drittel eines solchen Comebacks geschafft, drängt aber gerade stark auf den Ausgleich.

79 Roberto Firmino aus der Drehung! Der Liverpool-Angreifer ist Adressat einer halbhohen Neymar-Hereingabe von linksaußen. Mit dem zweiten Kontakt feuert er aus gut acht Metern in Richtung kurzer Ecke, ballert knapp über den linken Winkel.

76 Tooor für Brasilien, 1:2 durch Renato Augusto

Brasilien darf wieder hoffen! Coutinho packt aus dem halblinken Offensivkorridor eine butterweiche Flanke mit dem rechten Innenrist aus, die für den Elfmeterpunkt bestimmt ist. Renato Augusto hat sich im richtigen Augenblick in Bewegung gesetzt und verlängert mit der Stirn einen gefühlvollen Aufsetzer in die flache rechte Ecke, gegen den Courtois völlig machtlos ist.

75 Mit viel Tempo tankt sich Douglas Costa über den rechten Flügel in den Sechzehner und visiert aus vollem Lauf und gut 14 Metern die halblhohe linke Ecke an. Courtois lässt nach vorne abklatschen; Neymars Abahme des Abprallers wird durch Alderweireld geblockt.

74 Tites dritter Einwechselspieler innerhalb der 90 Minuten ist Renato Augusto, der den deutlich abgeschwächten Offensivdrang der Brasilianer wieder verstärken soll. So langsam wird es Zeit für den Anschlusstreffer der Südamerikaner, wenn das Aus im Viertelfinale noch abgewendet werden soll.

73 Einwechslung bei Brasilien -> Renato Augusto

73 Auswechslung bei Brasilien -> Paulinho

71 Gelbe Karte für Thomas Meunier (Belgien)

Der überragende Meunier steigt Neymar seitlich in die Knochen, um eine Unterzahlsituation im letzten Felddrittel zu verhindern. Da er wegen dieses Vergehens seine zweite Verwarnung in diesem Turnier kassiert, würde er am Dienstag im Halbfinale fehlen.

70 Lukaku hat auf der rechten Außenbahn im Rahmen eines Gegenstoßes klare Tempovorteile gegenüber Miranda. Er ist gerade dabei, den Verteidiger zu umkurven, als er sich den Ball so weit vorlegt, dass dieser im Toraus landet.

68 Witsel und Fernandinho müssen nach einem Zweikampf behandelt werden, werden die Partie aber beide wohl fortsetzen können.

66 Aktuell gelingt es der Martínez-Truppe, den Schwerpunkt des Geschehens in Richtung Mittelfeld zu verschieben; die erste Druckphase der Brasilianer ist schadlos überstanden. Die Seleção wird sich aber noch nicht geschlagen geben.

63 Hazard hat das 3:0 auf dem Fuß! Chadli gewinnt die Kugel auf der linken Abwehrseite und spielt auf Höhe der Mittellinie zu De Bruyne weiter. Der verteilt nach zehn Metern auf halblinks zu Hazard, der vom linken Strafraumeck abzieht. Der Chelsea-Akteur verfehlt die rechte Torstange nur knapp.

61 Belgien kann sich nach einer guten Stunde kaum noch befreien, verschafft seinen Verteidigern nur noch ganz selten Verschnaufpausen. Die Roten Teufel haben bereits eine knappe Elfmetersituation ohne Pfiff überstanden, nachdem der Referee infolge einer Kompany-Grätsche gegen Gabriel Jesus Kontakt zum Video-Assistenten aufgenommen hatte. Wie lange hält das Glück noch an?

59 Douglas Costa ist der zweite brasilianische Joker, der den starken Druck auf die belgische Abwehr noch erhöhen soll. Gabriel Jesus verabschiedet sich in den vorzeitigen Feierabend.

58 Einwechslung bei Brasilien -> Douglas Costa

58 Auswechslung bei Brasilien -> Gabriel Jesus

55 Paulinho bleibt an Courtois hängen! Fágner steckt am rechten Strafraumeck auf den Barça-Akteur durch, der dann einen Weg an den kurzen Pfosten findet, aus spitzem Winkel aber keinen sauberen Abschluss zustande bringt.

53 Neymar zieht von links in den Sechzehner ein und geht daraufhin nach einem vermeintlichen Kontakt von Fellaini zu Boden. Referee Mažić hat die Schwalbe direkt erkannt und lässt weiterspielen. Unverständlicherweise kommt der Superstar ohne Verwarnung davon.

52 Roberto Firmino verpasst aus kurzer Distanz! Der ehemalige Hoffenheimer kommt zwar an einen scharfen Querpass von Marcelo heran, der von links vor den Kasten fliegt. Er kann die Richtung des Balles aus vier Metern aber nur leicht verändern und verfehlt den rechten Pfosten deshalb deutlich.

49 Nach Kompanys Ballgewinn kontern die Belgier über De Bruyne und schaffen es durch Lukaku auf halbrechts in den Sechzehner. Der United-Akteur wird dann jedoch souverän von Miranda abgelaufen.

47 Gelbe Karte für Toby Alderweireld (Belgien)

Alderweireld lässt Paulinho unweit der Mittellinie über die Klinge springen, um einen schnellen Gegenstoß der Brasilianer zu verhindern. Dieses taktische Vergehen zieht eine erste Verwarnung nach sich.

47 Tite reagiert auf die Ereignisse des ersten Abschnitts mit einer personellen Änderung: Er nimmt Willian herunter und schickt mit Roberto Firmino einen zweiten echten Angreifer ins Rennen. Roberto Martínez verzichtet zunächst auf Umstellungen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Kazan Arena! Die Belgier waren zu Beginn eher das unterlegene Team, haben durch ihre Führung aber so viel Selbstvertrauen getankt, dass sie in der Folge gefestigter wirkten. Brasilien hat nun zwar einen klaren Nachteil, sollte die Hoffnung jedoch noch nicht aufgeben, schließlich gab es vor dem Kabinengang zahlreiche Situationen, in denen im gegnerischen Strafraum für Unordnung gesorgt werden konnte. Schaffen Neymar und Co. das überlebenswichtige Comeback?

46 Einwechslung bei Brasilien -> Roberto Firmino

46 Auswechslung bei Brasilien -> Willian

45 Halbzeitfazit:

Belgien schickt sich an, das Team Brasiliens zu schlagen und zum zweiten Mal in der Geschichte in das WM-Halbfinale einzuziehen. Nach 45 Minuten führen die Roten Teufel mit 2:0 gegen den fünfmaligen Weltmeister. In der ersten Viertelstunde, die zunächst von respektvollem Abtasten geprägt, jedoch von Anfang an sehr intensiv war, sorgte Seleção für die ersten nennenswerten Strafraumszenen, anfangs vor allem nach Eckstößen: In Minute acht scheiterte Thiago Silva aus kurzer Distanz am linken Pfosten, wenig später ging ein Seitfallzieherversuch von Paulinho aus aussichtsreicher Lage fehl (10.). Es war dann allerdings die Auswahl Belgiens, die sich den eröffnenden Treffer sicherte: Fernandinho fälschte einen Chadli-Eckstoß nach 13 Minuten in den eigenen Kasten ab. In der Folge hatte die CBF-Auswahl zwar die größeren Spielanteile, konnten ihre Gelegenheiten, die vornehmlich aus Standards resultierten, jedoch nicht nutzen. Die Roten Teufel hingegen schlug eiskalt zu: De Bruyne brachte einen belgischen Gegenstoß nach einem tollen Lukaku-Dribbling per Spannschuss aus 16 Metern in der flachen linken Ecke unter (31.). Belgien kann im Zusammenspiel bisher deutlich mehr überzeugen als die Seleção, die zudem erstmals in diesem Turnier große defensive Probleme offenbart. Bis gleich!

Im ersten Durchgang sollen 60 Sekunden nachgespielt werden.

44 Aus Sicht der Südamerikaner wäre ein Anschlusstreffer vor dem Kabinengang enorm wichtig. Aktuell deutet aber viel darauf hin, dass die Belgier ihre 2:0-Vorsprung in die Pause retten: Sie können das Geschehen gerade durch längere Phasen des Ballbesitzes kontrollieren.

41 ... der Ex-Wolfsburger probiert es auf direktem Weg! Er schnibbelt die Kugel mit dem rechten Innenrist über die gelb-blaue Mauer. Alisson geht auf Nummer sicher und lenkt sie über den Querbalken.

40 De Bruyne holt unweit des linken Strafraumecks einen Freistoß heraus, da er durch Paulinho umgestoßen worden ist...

38 Courtois wird zweimal innerhalb von 20 Sekunden geprüft! Erst kann er eine von Meunier abgefälschte Marcelo-Flanke am kurzen Pfosten abwehren; Augenblicke später lenkt er einen Coutinho-Schlenzer aus halblinken 20 Metern um den rechten Pfosten.

36 Marcelo findet Gabriel Jesus! Da ist Kompany nach der Flanke des Madrilenen in Richtung Elfmeterpunkt verschätzt hat, kann der City-Akteur bei leichter Rücklage freistehend per Kopf abschließen. Er verfehlt den rechten Winkel aber recht deutlich, so dass Courtois nicht einmal abspringen muss.

34 Hinsichtlich der Spielanteile sind die Roten Teufel keine zwei Treffer besser, doch sie haben sich diesen Vorteil durch eine effiziente Chancenverwertung erarbeitet. Alisson bekommt bisher kaum Möglichkeiten, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

31 Tooor für Belgien, 0:2 durch Kevin De Bruyne

Ein Spannschuss aus dem Lehrbuch verdoppelt den belgischen Vorsprung! Lukaku treibt das Spielgerät nach einer Ecke der Brasilianer über das halbe Feld nach vorne. Er spielt auf die halbrechte Seite zu De Bruyne, der genau aus 16 Metern mit dem rechten Fuß abzieht und die Kugel genau unten links unterbringt.

31 Neymar nimmt in den Nachwehen eines Willian-Freistoßes aus halblinken 19 Metern Maß. Sein Rechtsschuss kann zu einem weiteren Eckball geblockt werden, den die Belgier ausnahmsweise ohne Probleme von ihrem Kasten fernhalten können.

28 Neymar muss außerhalb des Feldes behandelt werden, scheint Probleme mit dem linken Schienbein zu haben. Der Superstart wird aber weitermachen können.

27 Marcelo prüft Courtois! Der Madrilene zieht von seiner linken Außenbahn nach innen und packt dann aus gut 19 Metern mit dem linken Spann einen Aufsetzer aus. Den lässt der Chelsea-Keeper nach vorne abklatschen, woraufhin seine Vorderleute klären können.

24 Für das Team Belgiens ergeben sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt Kontergelegenheiten, da der Widersacher bereits recht riskant attackiert. Brasilien muss aufpassen, dass sich der Rückstand nicht verdoppelt, weil es zu viel auf einmal will.

21 Meuniers Querpass fehlt der Abnehmer! Hazard findet mit einem nach innen gerichteten Dribbling über halblinks einen Weg vor die letzte brasilianische Linie und verteilt die Kugel dann zum aufgerückten Rechtsverteidiger. Der will in die Mitte für Lukaku ablegen, doch Miranda steht im Weg.

18 Die Belgier haben sich mit ihrer ersten ernsthaften Aktion im gegnerischen Strafraum den ersten Vorteil des Abends gesichert. Richtig geschockt wirken die Brasilianer allerdings nicht; sie drängen auf den schnellen Ausgleich, stoßen vor allem über links immer wieder weit vor.

15 Dem Tite-Team gelingt beinahe die schnelle Antwort: Coutinho kratzt das Leder von der linken Grundlinie in den Fünfmeterraum. Dort ist Gabriel Jesus zwar vor dem herausgerückten Courtois dran, bringt mit dem Rücken zum Tor stehend jedoch keinen Abschluss zustande.

13 Tooor für Belgien, 0:1 durch Fernandinho (Eigentor)

Ein Eigentor bringt die Belgier in Front! Chadli schnibbelt den ersten Eckstoß der Martínez-Truppe vor den ersten Pfosten. Nachdem Kompany verpasst hat, springt das Spielgerät an Fernandinhos rechten Arm und überquert daraufhin die Linie. Aus drei Metern Entfernung ist Alisson völlig machtlos.

12 Die Roten Teufel spielen übrigens im Gegensatz zu ihren ersten vier Turnierpartien mit einer Viererkette, in der Alderweireld und Kompany die zentralen Positionen besetzen und Vertonghen und Meunier auf außen verteidigen.

10 Auch Brasiliens zweite Ecke bringt Gefahr! Diesmal flankt Willian von rechts flach an das rechte Fünfereck. Dort kommt weder ein Roter noch ein Gelber an das Leder heran, so dass Paulinho aus zentralen neun Metern direkt abnehmen kann. Er trifft es jedoch nicht richtig; am Ende kann Vertonghen klären.

8 Thiago Silva trifft den Pfosten! Der Frankreich-Legionär wird durch Neymar von der linken Fahne gesucht und auch gefunden, weil weder Alderweireld noch Fellaini am kurzen Pfosten klären können. Thiago Silva reagiert aus gut drei Metern sehr überrascht und kann die Kugel nur unzureichend auf den Kasten befördern. Am Ende rettet das Aluminium für die Belgier.

7 Den Mannschaften ist der gegenseitige Respekt voreinander deutlich anzumerken. In dieser Anfangsphase will sich niemand aus der Reserve locken lassen; hüben wie drüben baut man zunächst auf eine sattelfeste Defensivreihe.

4 Auf der Gegenseite verschafft sich Neymar durch einen Doppelpass mit Gabriel Jesus Platz an der linken Sechzehnerlinie. Seine Flanke, die für den City-Akteur vor dem Kasten bestimmt ist, wird dann jedoch eine leichte Beute für Courtois.

3 Roberto Martínez hat im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen die Japaner ebenfalls zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Yannick Ferreira-Carrasco und Dries Mertens beginnen Marouane Fellaini und Nacer Chadli.

2 De Bruyne setzt nach gut 90 Sekunden eine erste Duftmarke ab. Nachdem er die Kugel im offensiven Mittelfeld gegen Fernandinho erobert hat, probiert er sich aus gut 24 zentralen Metern. Sein Rechtsschuss verfehlt den linken Pfosten deutlich.

2 Tite baut seine Startelf nach dem 2:0 gegen Mexiko zweimal um. Der nach einem Hexenschuss wieder genesene Marcelo übernimmt auf der linken Abwehrseite und verdrängt Filipe Luís zurück auf die Bank. Zudem wird der wegen seiner zweiten Gelben Karte gesperrte Casemiro im defensiven Mittelfeld durch Fernandinho ersetzt.

1 Brasilien gegen Belgien – das zweite WM-Viertelfinale ist eröffnet!

Eden Hazard gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Miranda, so dass die Seleção anstoßen wird.

Nach den Teamfotos wird im Rahmen der FIFA-Aktion "Living Football - Say no to racism" noch ein gemeinsames Lichtbild der Mannschaften geschossen.

Nun ist die Zeit der Hymnen gekommen.

In diesen Augenblicken betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen. Die Südamerikaner tragen gelbe Trikots, blaue Hosen und weiße Stutzen; der UEFA-Vertreter will in roter Kleidung glänzen.

Mit der Regeldurchsetzung des zweiten weltmeisterschaftlichen Vergleichs zwischen Brasilianern und Belgiern wurde ein Schiedsrichtergespann aus Serbien beauftragt, das von Milorad Mažić angeführt wird. Der 45-Jährige befindet sich im Jahr 2018 auf dem Höhepunkt seines Schaffens, hat er Ende Mai doch bereits das Endspiel der Champions League geleitet und kann auch bei seiner zweiten Weltmeisterschaft auf ganzer Linie überzeugen. Seine Linienrichter heißen Milovan Ristić und Dalibor Đurđević; Vierter Offizieller ist der Amerikaner Jair Marrufo.

"Die Brasilianer haben uns voraus, dass sie wissen, wie man Weltmeister wird", sieht auch Roberto Martínez den Vorteil der CBF-Auswahl darin, dass siese schon fünf Globaltitel eingefahren hat, auch wenn der jüngste schon 16 Jahre zurückliegt und kein einziger Akteur vom Triumph in Yokohama heute noch mitwirkt. Beim Turnier in Japan und Südkorea hat auch das bisher einzige Pflichtspiel zwischen Brasilianern und Belgiern stattgefunden: Die Seleção konnte damals das Achtelfinale durch die Tore von Rivaldo (67.) und Ronaldo (87.) für sich entscheiden.

Nach einer Gruppenphase, in der die Roten Teufel über die Underdogs Panama (3:0) und Tunesien (5:2) hinweggefegt waren und das dritte Match gegen die Engländer mit einer B-Auswahl fast schon ungewollt mit 1:0 gewonnen hatten, überstanden sie gegen den letzten Vertreter aus Asien die erste richtig brenzlige Situation dieses Turniers. Heute gehen sie trotz ihrer hohen Kaderqualität eher als leichter Außenseiter ins Rennen; dies ist aber wohl vor allem darin begründet, dass die Brasilianer einfach die bedeutendere WM-Historie vorweisen können.

Belgien konnte sein Weiterkommen gegen die Japaner am Montagabend in Rostov erst in den letzten Sekunden vor einer Verlängerung eintüten. Nachdem die Mannschaft von Trainer Roberto Martínez den kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erlittenen Doppelschlag durch Treffer von Vertonghen (69.) und Fellaini (74.) egalisiert hatten, musste sie bis in die letzte Minute der Nachspielzeit warten, ehe Chadli einen von Keeper Courtois eingeleiteten Gegenstoß zum 3:2-Siegtor in die Maschen beförderte.

"Im letzten Felddrittel sind wir individuell hervorragend aufgestellt, finden aber auch im Verbund Lösungen. Genau darauf bin ich als Trainer allerdings auch angewiesen, denn ich kann meinen Spielern nur Aufbaupläne mit auf den Weg geben; ganz vorne ist ihre Kreativität entscheidend", beschreibt Tite seinen Anteil am bisherigen Erfolg der Seleção. "Belgien habe ich von Anfang an zu den Mitfavoriten gezählt, hat es doch tolle Spieler und einen großartigen Trainer", zeigt der 57-Jährige eine gehörige Portion Respekt vor dem Viertelfinalgegner.

Es ist vor allem die neue Abgeklärtheit der Brasilianer, weshalb sie für die Buchmacher als erster Ansprechpartner für den Titelgewinn gelten. Infolge des 1:1-Auftaktunentschiedens gegen die Schweiz hat Keeper Alisson keinen Gegentreffer mehr kassiert, vor den Mexikanern wurden auch die Costa Ricaner und die Serben jeweils mit 2:0 besiegt. Im bisherigen Turnierverlauf hat die Tite-Truppe in den stets engen Begegnungen Geduld bewiesen und konnte Ruhe bewahren, um in den richtigen Momenten zur Stelle zu sein.

Die Seleção hat die erste Stufe der K.o.-Phase am Montagnachmittag in Samara überstanden, indem sie die Mannschaft Mexikos mit 2:0 schlug. Dabei hatte sie vor allem in den ersten 20 Minuten Probleme gegen die erneut unkonventionell vorgehende Osorio-Truppe, fand daraufhin allerdings immer mehr Lösungen und schnappte sich kurz nach dem Seitenwechsel durch Neymar die Führung (51.). Der eingewechselte Roberto Firmino konnte zwar erst in Minute 88 den beruhigenden zweiten Treffer nachlegen, doch zuvor war die brasilianische Defensive nicht wirklich unter Druck geraten.

Aus sieben mach sechs! Nachdem sich am Nachmittag mit der Auswahl Frankreichs in einem europäisch-südamerikanischen Vergleich gegen Uruguay ein UEFA-Vertreter für das Halbfinale qualifiziert hat, stehen sich am Abend erneut Teams aus den stärksten Kontinentalverbänden gegenüber. Dabei möchte das Team aus Brasilien eine rein europäische Vorschlussrunde verhindern und seine Chance wahren, seinen Vorsprung als WM-Rekordgewinner mit dem sechsten Titel auszubauen; Belgien peilt den zweiten Halbfinaleinzug nach 1986 an.