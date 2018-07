Sbornaja will Fußballmärchen weiterschreiben

Englands Torjäger Harry Kane will auch gegen Schweden treffen. Quelle: reuters

Auf der Insel ist die Euphorie greifbar. Aus den Pubs dröhnt der Song «Three Lions» mit dem berühmten Refrain «Football's Coming Home». Londons Bürgermeister Sadiq Khan plant schon Public-Viewings am Trafalgar Square und Hyde Park für Halbfinale und Endspiel. Doch all zu sicher sollten sich die Engländer dann doch nicht sein. Denn die Schweden sind der Favoritenschreck dieser gesamten WM-Phase, die personifizierten Spaßbremsen: In der Quali schlugen sie Frankreich und warfen die Niederlande raus, in den Play-off dann Italien und in der Gruppenphase hatten sie Weltmeister Deutschland am Abgrund.



Und auch für England waren die Schweden bisher ein echter Angstgegner. «Wir haben eine ganz schlechte Bilanz gegen sie», weiß Southgate. Denn: «Wir haben sie jahrelang immer unterschätzt.» Von den acht Pflichtspielen bisher gewann England nur eines, von den letzten sieben Freundschaftsspielen ebenso. In Russland machen die Tre Kronor mit Teamgeist und unglaublich diszipliniertem Spiel den Gegnern das Leben schwer. «Es ist unglaublich schwierig, gegen uns zu spielen», sagte der Hamburger Albin Ekdal: «Wir fühlen uns total sicher, egal, wie der Gegner heißt.»