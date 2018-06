Samstag: Zwei Mitfavoriten greifen ein

Argentinien: Messi-Zeit. Schafft er es? Kann er sich und sein Land endlich zum Titel führen? Fünf Tore hat er bei drei WM-Teilnahmen und 15 Spielen erst erzielt. Alle in der Gruppenphase. Nun also Island zum Auftakt. Argentiniens mehr als holprige Quali, die Vorbereitung mit Spielabsage - jetzt gilt es. Messi muss es richten.



Island: Für die EM-Überraschung Island ist das Duell mit Argentinien das erste WM-Spiel in der Geschichte des Landes. Schüchtern sind Finnbogason, Sigurdsson und Co. aber keineswegs: «Wir haben nichts zu verlieren. Die Südamerikaner aber haben immer viel Druck. Da ist sicher was möglich», meinte Augsburgs Finnbogason.