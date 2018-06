Kann der Geheimfavorit liefern?

Schweden: Auf dem Weg ins Achtelfinale ist ein Sieg gegen Südkorea für Schweden Pflicht. Doch vor dem WM-Comeback nach zwei verpassten Endrunden macht die Torflaute mit nur einem Tor in vier Spielen Sorgen. Die Offensive um Leipzigs Emil Forsberg muss zulegen.



Südkorea: Die Koreaner sind verunsichert. Eine holprige Quali, eine problematische Vorbereitung, große Schwächen in der Defensive - nur wenig macht Mut. Auch Koreas Rekordspieler, der ehemalige Bundesliga-Stürmer Bum-Kun Cha ist sich sicher: «Wir sind das schwächste Team in der Gruppe.»