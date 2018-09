Russland will gegen Ägypten nachlegen

Japan hat einen erfolgreichen Auftakt in die WM hingelegt. In Gruppe H setzten sich die Asiaten mit 2:1 (1:1) gegen Kolumbien durch. Japan war früh im Vorteil, als Carlos Sanchez nach einem Handspiel Rot sah und Shinji Kagawa den fälligen Elfmeter zur Führung verwandelte (6.). Kolumbien kämpfte sich zurück und kam durch einen Freistoß von Juan Quintero zum 1:1 (39.). Danach sahen die Zuschauer in Saransk ein ausgeglichenes Spiel, in dem Yuya Osako per Kopfball für die Entscheidung sorgte (73.). Die Südamerikaner antworteten mit wütenden Angriffen, ein Tor gelang aber nicht.