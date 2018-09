Portugal legt vor, Spanien muss nachlegen

Iran: Zum ersten Mal geht der Iran bei einer WM als Tabellenführer in ein Spiel. Das 1:0 gegen Marokko war erst der zweite WM-Sieg. 1998 gelang ein 2:1 gegen die USA. Gegen europäische Mannschaften hat Team Melli noch kein WM-Spiel gewonnen: fünf Niederlagen, ein Unentschieden lautet die Bilanz. Irans Trainer Carlos Queiroz meint zu dem Duell gegen den ehemaligen Welt- und Europameister: "Wenn das Spiel gegen Marokko das Weltmeisterschaftsfinale für uns war, dann wird das Spiel gegen Spanien das Weltallmeisterschaftsfinale." Im Iran dürfen Frauen nicht ins Fußballstadion. Bei der WM nutzten sie ihre ungewohnte Freiheit, um gegen das Stadionverbot in ihrer Heimat zu protestieren. Die FIFA hat die Plakate zugelassen.



Spanien: Nach seinem Patzer beim 3:3 gegen Portugal war die Kritik an Nationaltorwart David de Gea harsch. Noch einen solchen kapitalen Fehler kann sich der Keeper von Manchester United nicht erlauben. Seinen Klub plant in jedem Fall längerfristig mit dem Keeper: Nach einem Bericht der Sportzeitung "Marca" hat sich der 27-Jährige auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Manchester United über fünf Jahre geeinigt und soll dafür 21 Millionen Euro brutto pro Spielzeit bekommen. Damit wäre de Gea der bestbezahlte Torhüter der Welt.