Argentinien und Messi unter Druck

Argentinien: Im Fokus steht Lionel Messi, und das nach seinem Fehlschuss vom Elfmeterpunkt beim 1:1 gegen Island umso mehr. Gegen Kroatien muss der 30-Jährige liefern - sonst droht dem Vizeweltmeister das Aus in der Vorrunde. Der Superstar hat im Verein mit dem FC Barcelona alles gewonnen. In der Nationalmannschaft aber taucht der fünfmalige Weltfußballer des Jahres regelmäßig ab. Doch mit der Leistung des Superstars steht und fällt auch das Spiel der Argentinier. Ganz egal, ob neben Messi Größen wie Dybala, Sergio Agüero oder Angel Di Maria auf dem Platz stehen. Brilliert Messi, glänzt auch das Team - und umgekehrt.



Kroatien: Mit der Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic wartet ein harter Brocken auf Messi und Co. Der WM-Dritte von 1998 hat sein Auftaktspiel 2:0 gegen Nigeria gewonnen und kann befreit aufspielen. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft, ich glaube sogar eine bessere, wenn man Messi wegnimmt", sagte Mateo Kovacic von Real Madrid, der Messi aus den zahlreichen Duellen in der Liga bestens kennt. Stürmer Nikola Kalinic wird im Aufgebot der Kroaten fehlen. Nationaltrainer Dalic schickte den Torjäger nach Hause- offiziell wegen einer Rückenblessur. Kalinic hatte gegen Nigeria eine Einwechslung in der Schlussphase verweigert, weil er Schmerzen verspürte. "Ich habe das akzeptiert, aber ich benötige Spieler, die bereit und gesund sind", sagte Dalic.