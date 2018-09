Deutschland: Nach dem WM-Fehlstart ist der Druck für den Weltmeister riesengroß. Auf dem angestrebten Weg ins Achtelfinale muss ein Sieg her, bei einer Niederlage könnte die Turnierreise schon nach der Vorrunde vorbei sein. Gegen Schweden fordert Joachim Löw eine andere Energie und Körpersprache wie gegen Mexiko. Verzichten muss der Bundestrainer wohl auf den angeschlagenen Mats Hummels. Jonas Hector kehrt zurück, Marco Reus wird in der Startelf erwartet. Spekuliert wird über die Einsätze von Sami Khedira und Mesut Özil.



Schweden: Der Respekt vor Weltmeister Deutschland ist unverändert groß, aber die Skandinavier glauben an ihre Chance und den Einzug ins Achtelfinale. "Das ist so ein Spiel, auf das du dich dein ganzes Leben, deine ganze Karriere lang vorbereitest", sagt Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson: "Es ist eine große Chance, bei einem solchen Turnier ein solches Spiel bestreiten zu dürfen." Kapitän Andreas Granqvist reizt vor allem die Aussicht, dem Titelverteidiger mit einem Sieg praktisch schon den Turnier-K.o. verpassen zu können: "Deutschland war der große Favorit vor dem Turnier und wenn wir sie jetzt schlagen, können sie es gar nicht mehr in die K.o.-Runde schaffen. Das war unvorstellbar vor dem Turnier."