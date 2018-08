James will Kolumbien in K.o.-Runde schießen

England: Nach dem Achtelfinal-Einzug durch das spektakuläre 6:1 gegen Panama stehen das Team vor dem ersten Härtetest im Duell um Platz eins der Gruppe. Trainer Southgate will, dass die Three Lions den Schwung mitnehmen: "Wir müssen weiter so gut spielen, wie wir können." Gut möglich, dass der Coach trotzdem Änderungen an seiner Aufstellung vornimmt. Alli wird nach seiner Hüftverletzung wohl fit. Auch Rashford und Dier gelten als aussichtsreiche Startelf-Kandidaten.



Belgien: Nach der vorzeitigen Qualifikation wird Belgiens Trainer Martínez kräftig rotieren. Die mit Gelb vorbelasteten De Bruyne, Meunier und Vertonghen sollen nicht spielen, auch ein Einsatz von Vier-Tore-Mann Lukaku ist unwahrscheinlich. Selbst elf Wechsel schloss Martínez nicht aus. Die Bundesliga-Legionäre Thorgan Hazard und Batshuayi dürften es in die Startelf schaffen.