Frankreich gewinnt WM-Finale gegen Kroatien

Kroatien blieb am Drücker, Frankreich blieb kaum Zeit zum Luftholen. In der 28. Minute stellte Ivan Perišić schließlich Gerechtigkeit wieder her, als er nach einer Freistoßvariante im Strafraum der Franzosen am schnellsten schaltete und zum 1:1 einschoss.



Doch in der 34. Minute folgte der nächste Rückschlag für die bis dahin besseren Kroaten. Nach einem Handspiel von Perišić wurde der Videoassistent eingeschaltet – vier Minuten später entschied Pitana auf Strafstoß, den Griezmann verwandelte (38.).