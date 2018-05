WM-Kader: Puzzlespiel mit sechs festen Teilen

Allerdings hat auch Dortmunds scheidender Trainer Peter Stöger so oft auf Götze verzichtet - gerade erst wieder am letzten Spieltag bei der TSG Hoffenheim -, dass eine Nominierung eigentlich nur mit einer Leistungsexplosion im Trainingscamp zu begründen wäre. Viel wahrscheinlicher wirkt da schon, dass es Marco Reus endlich mal wieder zu einem Turnier schafft, nachdem ihn vor der WM 2014 wie vor der EM 2016 bittere Rückschläge ereilten. Die Tür für einen weiteren Dortmunder, André Schürrle, dürfte geschlossen bleiben.



Genau überlegen muss sich der Bundestrainer, ob er mit Sandro Wagner und Mario Gomez tatsächlich zwei klassische Mittelstürmer mit nach Russland nimmt, oder den seit Mitte März an hartnäckigen Rückenproblemen leidenden Emre Can beruft, der wohl auch das Champions-League-Finale des FC Liverpool am 26. Mai in Kiew verpasst.