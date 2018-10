Fehlstart für die DFB-Elf - 0:1 gegen Mexiko

Die deutsche Mannschaft ließ sich in der ersten Hälfte vom hektischen Spiel der Mexikaner anstecken. So bot sich dem Gegner immer wieder Platz für Konter, wovon Hirving Luzano einen zum Tor des Tages nutzte (34. Minute).



Nach der Pause spielte die DFB-Elf abgeklärter und erarbeitete sich auch ein Chancen-Übergewicht. Gegen Ende setzte Deutschland alles auf eine Karte, Mexiko blieb bei Kontern gefährlich. Spätestens nach Julian Brandts Pfostentreffer in der 89. Minute hätte die DFB-Elf ein Remis allerdings verdient gehabt.