Borna Coric hat überraschend das ATP-Turnier in Halle/Westfalen gewonnen. Der 21 Jahre alte Kroate besiegte Roger Federer in drei Sätzen und verdarb damit dem Schweizer die Generalprobe für Wimbledon. Zudem wird Federer am kommenden Montag Platz eins in der Weltrangliste verlieren.