Der ersehnte Rückkehrer

Der Mann, der die Risse in der deutschen Abwehrmauer kitten soll, hatte sich eigentlich auf wohlige Temperaturen eingestellt. Erst am Montag war Finn Lemke mit der MT Melsungen ins Trainingslager nach Fuerteventura geflogen. Just angekommen erreichte den 25-Jährigen der Hilferuf des Bundestrainers Christian Prokop. Also wieder Sachen packen für das kältere Kroatien. Lemke nahm am Dienstag einen Flieger nach Wien, stieg dort um und kam am späten Dienstagabend in Zagreb an, um sich auf das entscheidende Gruppenspiel gegen Mazedonien vorzubereiten.