Finnland wirft Russland raus - Kanada zweiter Finalist

Dominik Kubalik (l) und Kanadas Troy Stecher

Quelle: Imago

Kanada bezwang im zweiten Halbfinale Tschechien deutlich mit 5:1 (1:0,2:0,2:1) in Bratislava. Die Tore schossen der bislang beste WM-Torschütze Mark Stone aus Las Vegas mit seinem achten Turnier-Treffer (6. Minute), Darnell Nurse (21.), Pierre-Luc Dubois (26.), Kyle Turris (47.) und Thomas Chabot (54.). Tomas Zohorna traf für Tschechien (54.). Das Finale findet am Sonntag (20.15 Uhr) in Bratislava statt. Kanada kann dabei nach Titeln mit Rekordweltmeister Russland gleichziehen.



Kanada Tschechien dann die Grenzen auf und zog damit zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren ins WM-Endspiel ein. Im Viertelfinale hatten die Kanadier dabei gegen die Schweiz schon vor dem Aus gestanden. Vier Zehntelsekunden vor dem Ende hatte aber Damon Severson Kanada in die Verlängerung gerettet, in der WM-Top-Torjäger Markl Stone den 3:2-Siegtreffer geschossen hatte.