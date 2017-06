Baku - ein ganz spezieller Kurs im Formel-1-Zirkus

Lediglich die Zuschauerzahlen in Baku entsprechen nicht dem Niveau der anderen spektakulären Stadtrennen. Allerdings sieht das Konzept des Veranstalters da auch von Anfang an anders aus. Die Tribünen sind nur auf 30.000 Besucher ausgelegt, das Rennen ist mit Sicherheit in erster Linie ein Event für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Elite des Landes, eine große Motorsportbegeisterung bei der Normalbevölkerung ist – mangels Tradition – nicht wirklich vorhanden. Außerdem sind da die hohen Eintrittspreise auf durchaus „normalem“ europäischem Niveau ein Hindernis. Vor allem, weil es der hiesigen Mentalität und Kultur eigentlich zuwider läuft, für eine Sportveranstaltung Eintritt bezahlen zu müssen. Bei vielen anderen Events, bis hin zu Weltmeisterschaften etwa im Ringen oder Boxen, die hier in der Vergangenheit auch schon stattfanden, sorgte die Regierung dafür, dass die Bevölkerung umsonst zuschauen konnte.



Eine Bevölkerung, die dem Formel-1-Zirkus zwar noch ein bisschen fremdelnd gegenübersteht, sich aber jetzt über die vielen ausländischen Touristen freut, die wegen des Grand Prix in die Stadt kommen und die generell versucht, so hilfsbereit und freundlich wie möglich zu sein. Und die die politische Kritik aus dem Westen an ihrem Land oft nicht so recht versteht. „Wir leben hier in Ruhe, auch die verschiedenen Religionen zusammen, haben Arbeit, der Lebensstandard ist für die meisten im Laufe der Zeit eher gestiegen – wenn man sich umschaut, wie es vielfach in unserer Nachbarschaft aussieht, dann geht es uns gut“, das hört man immer wieder, nicht nur von der offensichtlichen Elite, sondern auch durchaus von einfacheren Leuten.