Zeitenwende in der Formel 1

Auf kommerzieller Seite haben die neuen Machthaber ja von Anfang an mehr Show und bessere Bedingungen für die Fans versprochen. So hoffen jetzt besonders die kleinen Teams, dass die neuen Machthaber ein Interesse an mehr Ausgeglichenheit im Feld haben. Aber das kann nur klappen, wenn die Formel 1 insgesamt wieder attraktiver wird. Also setzen die „Kleinen“ auf eine gerechtere Geldverteilung - um wieder mehr Chancen zu haben, konkurrenzfähig zu werden. Allerdings: Die aktuelle Geldverteilung ist im Concorde-Abkommen festgelegt – und das läuft auch bis 2020.