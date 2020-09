Es wird kein einfaches Jahr für Ferrari in der Formel 1. Auch wenn zumindest ein akutes Problem nicht mehr zu bestehen scheint: Trotz Coronavirus und Quarantäne in Norditalien verlief und verläuft die Anreise zum Saisonauftakt in Melbourne problemlos, wie Ferrari jedenfalls betont. Der letzte Teil der Truppe, das Management, steigt heute in den Flieger – und man habe von den italienischen Behörden keine gegenteiligen Anweisungen erhalten.