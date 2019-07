Trübe Aussichten für Formel 1 in Deutschland

Wobei gerade der Umgang mit dieser Rede ein gutes Beispiel dafür ist, warum sich Vettel auch generell in der heutigen Formel 1 nicht mehr zu Hause fühlt: Absprache war gewesen: Für einen internen Gedenk-Event, privat, ohne Berichterstattung darüber. Alle Medien hielten sich daran. Bis die Formel-1-Verantwortlichen selbst das Video davon auf ihrer eigenen Website online stellten. Fahrer, die gerade neben der Strecke nur noch Marionetten sind, ob in so einem Fall oder wenn das eigene Team ihnen Aussagen zu komplexeren Themen geradezu verbietet auf der einen Seite, dann ein technisches Reglement, das durch Benzin- und Reifenlimitierungen, zusammen mit den sehr schweren Autos, im Rennen oft viel zu viel Kalkulieren statt Fahren am Limit erfordern, die vielen Diskussionen über Strafen in den letzten Jahren: Oft genug hat Sebastian Vettel relativ deutlich gesagt, wie sehr ihm all das die Freude an der Formel 1 raubt. Und wirkliche Besserung ist da auch mit den neuen Regeln nicht in Sicht.