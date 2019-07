Hamilton gewinnt Heimspiel in Silverstone

Wenig weltmeisterlich: Sebastian Vettel kracht in das Auto von Max Verstappen.

Quelle: reuters

Sebastian Vettel erlebte beim zehnten Saisonlauf das nächste Debakel, als er mit seinem Ferrari in der 38. Runde in den Red Bull von Verstappen krachte. Der Deutsche demolierte seinen Wagen, erhielt für das Manöver eine Zehn-Sekunden-Strafe und schleppte sich am Ende des Feldes ins Ziel. "Was zur Hölle?", funkte Verstappen verärgert an die Box. Vettel meinte: "Was hat er da gemacht?" Später nahm Vettel den Unfall "auf meine Kappe. Ich war auch schon bei Max und hab mich entschuldigt." Vettels Teamkollege Charles Leclerc wurde derweil Dritter, der damit auch die interne Wachablösung bei der Scuderia gegen Vettel forciert haben dürfte.