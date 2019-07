Dabei schien das Wochenende schon nach dem Qualifying verloren für ihn, ein Problem mit dem Turbolader hatte ihn gestoppt, er musste vom letzten Rang starten. Doch das Wetter wurde zu seinem Verbündeten. Zwei Stunden vor dem Rennen setzte starker Niederschlag ein, alle Fahrer rollten mit Regenreifen in die Startaufstellung. Die Rennleitung entschied sich für einen normalen, stehenden Start, es wurde der Auftakt eines wilden Nachmittags.



Das Wetter könne "helfen", hatte Vettel vor dem Start gesagt, "der Regen wird das Rennen durcheinanderbringen." Und so sollte es kommen. Hamilton hielt die Spitze souverän, dahinter verschwand das Feld in einer Gischtwolke. In dieser arbeitete sich Vettel schon in der ersten Runde sechs Plätze vor und lag auf Platz 14, machte in der folgenden Runde zwei weitere Positionen gut, dann rief ein Unfall von Sergio Perez (Racing Point) das Safety Car auf die Strecke. Vettel kam sofort an die Box und holte sich Intermediate-Reifen, da die Strecke bereits weniger nass war, und fast das gesamte Feld traf noch während der Safety-Car-Phase die gleiche Entscheidung.