Die Formel 1 in der Klimadebatte

Was den Mercedes-Verantwortlichen wichtig ist: Dass es dabei heute nicht mehr in erster Linie um einen direkten Transfer von Teilen in die Serie geht, sondern vor allem auch um Entwicklungsprozesse, Forschungs- und Lösungswege, um allgemeine Ziele zu erreichen. Die zum Beispiel darin bestehen, dass in weniger als drei Produktzyklen die Neuwagenflotte von Mercedes-Benz CO2-neutral werden soll und dass bis 2022 alle europäischen Werke CO2-neutral produzieren, also auch die Formel 1-Standorte im englischen Brackley und Brixworth.