Vettel zeigte diesmal keine Nerven, nachdem er in drei der vergangenen fünf Rennen zuletzt kollidiert war. In der 39. Runden zog er in Kurve eins an Hamilton vorbei. "Diese Reifen sind tot", funkte der Brite. Fast zeitgleich mit Vettel fuhr er zum zweiten Mal an die Box. Der Deutsche kam als Dritter zurück auf die Strecke, Hamilton blieb Fünfter. Hamilton funkte immer wieder wegen der Reifenprobleme an die Box. Als Ricciardo zum achten Mal in dieser Saison ausfiel, rutschte Vettel auf Rang zwei vor, Hamilton war Vierter. An Verstappen kam aber niemand mehr heran. Der Niederländer durfte sich über seinen fünften Grand-Prix-Sieg freuen. Doch der Hauptdarsteller war der alte und neue Titelträger Hamilton.