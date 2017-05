Vettel siegt in Monaco

Nico Rosberg und Jerome Boateng Quelle: imago

Das schillerndste Rennen der Formel 1 hatte auch in diesem Jahr wieder unzählige Prominente angezogen, so wuselten am Sonntagmittag unter anderem die Fußball-Weltmeister Sami Khedira und Jerome Boateng, Bayern-Star Robert Lewandowski und ManUnited-Trainer Jose Mourinho durch die Startaufstellung. Und natürlich war auch der zurückgetretene Weltmeister Nico Rosberg im Fahrerlager unterwegs, er wohnt in Monaco. 15 Minuten vor dem Rennen wurde die Prominenz wie üblich von der Start-Ziel-Geraden vertrieben, die Spannung stieg - und als die roten Ampeln ausgingen, blieb "Iceman" Räikkönen cool.