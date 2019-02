Alle Uhren auf Null für neuen Silberpfeil

Auch in anderen Bereichen will man bei Mercedes noch einmal zulegen: Obwohl ja in diesem Jahr das Mindestgewicht der Autos um zehn Kilogramm erhöht wurde, ist Gewichtseinsparung an strategisch wichtigen Stellen immer noch ein großes Ziel. Da ein paar Gramm, dort auch mal ein halbes Kilo – Kleinigkeiten, die sich am Ende zu wichtigen Hundertstel oder Zehntel Zeitgewinn summieren können. Das Grundkonzept des Autos, damit auch der in Abstimmungsfragen so wichtige Radstand, blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Weitere Fortschritte soll es dagegen im Antriebsbereich geben: Noch mehr Zuverlässigkeit und noch mehr Leistung – und vor allem mehr Effizienz. Die erlaubte Spritmenge wurde ja für diese Saison von 105 auf 110 Kilogramm erhöht. „Aber wenn man das nicht ausnutzen muss, sondern mit weniger ins Rennen gehen kann, ist das natürlich ein Vorteil“, sagt Motorenchef Andy Cowell. „Fünf Kilo weniger bringen zwei Zehntel pro Runde.“