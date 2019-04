Viel breiter und "ein bisschen retro"

Um drei bis fünf Sekunden pro Runde soll das neue Design die Autos schneller machen - und die Piloten so noch mehr ans Limit bringen. Durch die Regelreform messen die Boliden in der Breite jetzt zwei Meter anstatt 1,80 Meter und sind damit so breit wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Auch der Unterboden, der Frontflügel und die Reifen sind in diesem Jahr breiter. Das erhöht den Abtrieb deutlich. "Die sehen ziemlich cool aus", beschrieb Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff seinen Eindruck von der neuen aggressiver wirkenderen Optik. "Das Auto sieht von vorn und hinten spektakulär aus, und wenn man die fetten Reifen dazu nimmt, ist es ein bisschen retro, ein bisschen 80er", sagte Wolff.