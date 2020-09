Dramatisches Formel-1-Finale in Abu Dhabi

Michael Schumacher stand mehrfach im Mittelpunkt dramatischer WM-Entscheidungen: 1994 kam er mit einem Punkt Vorsprung gegen Damon Hill zum Finale nach Australien, galt dort in Adelaide als klarer Favorit, dominierte dann aber von Anfang an nicht wie erwartet. Weil die FIA beim Rennen zuvor in Japan, wie schon öfters in jenem Jahr, wieder einmal eine Unregelmäßigkeit am Benetton, diesmal am Getriebe, entdeckt habe und das Team daraufhin kurzfristig ändern musste, wie Insider noch heute munkeln.