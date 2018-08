Zwischen Rennwagen, Party und den nachdenklichen Tönen des Lebens

Der Hamilton, der Krisengebiete wie Haiti nach dem Erdbeben besuche, in der Hoffnung , „dass vielleicht auch andere, die das sehen, ermutigt werden, dort hin zu gehen und zu helfen.“ Und der das deswegen auch in den Sozialen Netzwerken postet, „in der Hoffnung, dass es bei manchen einen Punkt berührt, etwas auslöst. Vielleicht auch, dass man eigene kleine Probleme nicht mehr so wichtig nimmt.“ Der aber auch Unsicherheit über den Effekt zulässt: „Letztlich ist es wohl nicht viel mehr als ein ganz feines Haar, das man in einen großen Teich wirft.“ Trotzdem – der Lewis Hamilton, der immer mutiger wird, sich auch mal politisch zu äußern, der sich generell sorgt um den Zustand der heutigen Welt, für Gerechtigkeit und mehr Chancengleichheit eintritt, der wird in letzter Zeit immer deutlicher sichtbar: Wenn er begeistert von seinen Begegnungen mit Nelson Mandela schwärmt, deutlicher Kritik an US-Präsident Trump übt – und Vorbild gerade für Jugendliche sein will, denen er rät: „Glaube den Leuten nicht, die sagen: du kannst das nicht machen. Und verliere nie den Glauben an dich.“ Und das alles passt dann doch wieder ganz gut zu seinem großen Vorbild Ayrton Senna.