Hamilton - auf dem Weg zum Größten aller Zeiten?

Felipe Massa, gegen den Hamilton im Jahr 2008 in Brasilien in einem dramatischen Finale seinen ersten WM-Titel holte, sagt: "Lewis ist ein unfassbar begabter Fahrer. Mit seiner aktuellen Form beweist er, dass er bald der wichtigste Name in der Formel-1-Geschichte werden kann." Massa weiter: "Ich finde, er ist in allen Dingen sehr talentiert. Im Qualifying schafft er es, das Beste aus dem Auto herauszukitzeln, und auch im Rennen gelingt ihm das immer wieder. Er ist ein unglaublich kompletter Fahrer, wie es auch Ayrton Senna, Michael Schumacher oder Juan Manuel Fangio und Jackie Stewart waren."