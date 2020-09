In einem engen Duell ließ Günther dabei Titelverteidiger Jean-Eric Vergne (Techeetah) aus Frankreich hinter sich. Felix da Costa schob sich damit an die Spitze des Klassements, in dem nun auch Günther gut dasteht: Der 22-Jährige, der im Januar in Chile erstmals gewonnen hatte, schob sich auf Gesamtrang vier vor.