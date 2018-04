Ein echter Dreikampf um den Titel?

Das Ergebnis: Der neue Ferrari ist schnell - und liegt sehr gut auf der Strecke: "Wie ein Brett“, wie viele Experten in Barcelona bestätigten. Aber wie schnell ist er wirklich, vor allem im Vergleich zur Mercedes-Konkurrenz, die sich bei den Tests noch sehr bedeckt hielt, immer mit recht viel Benzin im Tank und der niedrigsten Leistungsstufe bei den Motoren unterwegs war? Sebastian Vettel ist jedenfalls noch vorsichtig: "Ich glaube, wir müssen uns noch steigern. Es gibt noch ein paar Ecken, in denen wir nicht ganz so gut sind. In den schnelleren Kurven fühlt sich das Auto schon ganz gut an, aber an den langsamen können wir noch arbeiten.“