Bottas siegt vor Vettel

Der souverän agierende Bottas verlor seine Spitzenposition nach dem ersten Boxenstopp zwischenzeitlich an Räikkönen. In einem an Überholmanövern armen und lange recht eintönigen Rennen kehrte der Polesetter jedoch rasch wieder an die Spitzenposition zurück und ließ wenig Zweifel an seinem zweiten Saisonsieg. Zuvor hatte er im April bereits im russischen Sotschi gewonnen. Vettel hatte in den Alpen auf seinen vierten Erfolg in diesem Jahr gehofft, konnte dabei aber genauso wenig mithalten wie die Red Bull.