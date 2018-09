In dem weitgehend spannungsarmen Übersee-Auftakt wurde Vettel von seinem Scuderia-Kommandostand folgenschwer zu früh an die Box geholt. Der britische Pole-Mann Hamilton sicherte sich dagegen im Mercedes ausgerechnet auf der Ferrari-Paradestrecke seinen siebten Saisonsieg vor Max Verstappen im Red Bull. Dank seines vierten Erfolges in den letzten fünf Grand Prix hat ein Hamilton in Höchstform ein beruhigendes Polster, um sich zum fünften Mal zum WM-Champion zu krönen. Das Feuerwerk über dem hell erleuchteten Marina Bay Circuit genoss er nach seinem 69. Karrieresieg schon mal. In seinem 150. Grand Prix sicherte sich Renault-Pilot Nico Hülkenberg als Zehnter zumindest noch einen Zähler.