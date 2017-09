Nico Hülkenberg landete in seinem Renault auf Position zwölf. Da an seinem Dienstwagen regelwidrig Motorenkomponenten getauscht wurden, wird der Emmericher aber zehn Plätze strafversetzt. Wieder einmal war für Pascal Wehrlein in der ersten K.o.-Runde Schluss. Der Sauber-Pilot kam nicht über Platz 19 hinaus. Die Tifosi auf den Rängen bekamen schon im Abschlusstraining so gut wie keine Renn-Action geboten. Wegen des Dauerregens durften Vettel & Co. satte 44 Minuten nicht auf den 5,793 Kilometer langen Kurs. Die Rennleitung warnte, dass die Aquaplaninggefahr zu hoch sei. Nach einer Streckeninspektion gaben die Stewards aber doch Grünes Licht. Zumindest 16 Minuten durften die Fahrer dann auf den Asphalt.