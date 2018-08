So kann Vettel noch den Titel holen

Und auch der frühere BMW-Motorsportchef Dr. Mario Theissen glaubt: „In diesem Jahr scheint er viel ruhiger zu sein, wenn er eine Situation reflektieren muss - besonders nach einem schlechten Ergebnis.“ Man müsse einfach während seiner Karriere lernen, dass man nicht alles kontrollieren könne, und das habe Vettel anscheinend geschafft: „Manchmal kommt man an eine Strecke, man ist sich sicher, dass man das Wochenende dominieren wird, und dann geht man ohne Punkte nach Hause.“ Genau das also, was ihm in Hockenheim passierte, als er in Führung liegend ausschied. In solchen Situation seinen jüngere Piloten - unter anderem auch Vettel früher - schnell "am Boden zerstört. Ich habe den Eindruck, dass er diese Phase hinter sich hat. Er nimmt die Dinge so, wie sie kommen. Er versteht, dass es nicht in seiner Macht liegt. Man muss das dann abhaken und sich auf das nächste Rennen konzentrieren.“