Eintracht - Werder: Begegnung der Gegensätze

Die beiden auf ihre Art stark in Stadt und Region verwurzelten Vereine geben vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wie anfällig das Gebilde eines Traditionsvereins ist. Beide Klubs wissen, wo sie herkommen. Niemals hat Kovac eine andere Zielvorgabe ausgegeben, als die ominösen 40 Punkte zu erreichen – würden die erreicht, dann sei "alles in Ordnung", so der Coach zuletzt wieder nach dem 0:1 in Köln. Der 45-Jährige wollte seiner Elf zur Rückrunde nicht unnötigen Druck machen. Sein Credo: "Wir sind noch nicht so weit."