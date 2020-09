Sport - Erster Wechsel zu New York Cosmos (8/21)

1977 wechselt Beckenbauer in die USA zu Cosmos New York. Dort spielt er von 1977 bis 1980 unter anderem mit den Weltstars Roberto Carlos und Pelé zusammen. Er wird dreimaliger NASL-Meister und wird in die National Soccer Hall of Fame aufgenommen. 1983 kommt er zurück und beendet in New York seine Karriere.