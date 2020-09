Zwar fehlt es im Team von Bundestrainer Michael Biegler im Vergleich zu anderen Mannschaften an Reife und Erfahrung auf höchstem internationalen Niveau, aber genau darin liegt die große Chance. Nach Jahren in der (leistungs-)sportlichen Diaspora sind die hoch veranlagten Spielerinnen vor allem eines: erfolgshungrig. Der Weg ins Viertelfinale dürfte problemlos sein. Von da an entscheidet vor allem der Flow, in dem sich die Mannschaften befinden. Gut möglich, dass sich das deutsche Team durch möglichst viele Siege in der vergleichsweise leichten Vorrundengruppe D in einen ähnlichen Rausch spielt wie die Männer bei der EM Anfang 2016 in Polen.



Verbandsvize Bob Hanning sprach bei der Inthronisierung Bieglers im April 2016 öffentlich von der "letzten Chance für den Frauen-Handball in Deutschland". Höchste Achtsamkeit ist also geboten. In den kommenden Tagen wird rund um das Team der Ausnahmezustand herrschen. Die Hallen werden voll sein, die Erwartungshaltung ist hoch, und das Medieninteresse riesig. Nach Platz sechs bei der EM vor Jahresfrist soll es diesmal laut offizieller Zielsetzung ins Halbfinale gehen.



Bis Freitagmorgen, wenige Stunden vor dem WM-Auftaktspiel gegen Kamerun, muss Biegler sein endgültiges Aufgebot auf maximal 16 Spielerinnen reduzieren. Hinzu kommen vier Ersatzspielerinnen, die beim WM-Team verbleiben. Während des Turniers sind drei Wechsel möglich.



DHB-Frauenteam>